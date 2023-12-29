В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца

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Власти Самарской области заключили первое в регионе соглашение о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Это сделали в рамках постановления Правительства РФ.

— Этот нормативный акт позволяет региональным властям при необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, к которым относятся и яйца, — сообщили в самарском управлении ФАС.

Пока что такое соглашение самарский Минпромторг заключил только с магазином в Жигулевске. Предприниматели взяли на себя обязательство по ограничению отпускных цен или торговых наценок на куриные яйца. Соглашение заключили на срок до 22 декабря 2024 года, пишет 63.ру.

По мнению антимонопольной службы, возможность заключения таких договоров при сохранении и увеличении поставок товара позволит стабилизировать цены.

В ноябре 2023 года, по данным Росстата, цены на яйца по всей стране подскочили на 15%. По одной из версий, подорожание связано с тем, что повысился спрос, а ритейлеры не были готовы к этому.