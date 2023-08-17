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В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов

17 августа 2023 17:36
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Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.

В четверг, 17 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он осматривает крупнейшие предприятия региона, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу, – РКЦ «Прогресс» и ОДК-Кузнецов. Премьер-министр оценивает их производственные мощности, а также степень и качество выполнения заказов.

Первым Михаил Мишустин посетил предприятие ОДК-Кузнецов. Оно входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех. Предприятие специализируется на разработке, производстве и сервисе газотурбинных двигателей для авиации, нефтегазовой отрасли и энергетики, а также ракетных двигателей. авиационных и ракетных двигателей, а также для топливно-энергетического комплекса.

Продукция ОДК-Кузнецов имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации ВКС России. На предприятии были сконструированы, произведены и обслуживаются двигатели НК-12 для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолёта Ан-22 «Антей»; НК-25 для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 серии 01 и 02 для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Кроме того, на протяжении 65 лет ОДК-Кузнецов является единственным производителем жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для ракет-носителей типа «Союз», обеспечивая 100% пилотируемых отечественных космических пусков и до 80% коммерческих.

В последние годы предприятие активно развивается. Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО ОДК-Кузнецов Алексей Соболев рассказал, что сейчас на предприятии реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей, инвестиции в которую составляют порядка 40 млрд рублей. На данном этапе реализованы 15 проектов реконструкции и технического перевооружения, включая корпуса гальванического и инструментального производства, производства компрессоров и турбин, испытательные стенды для авиационных двигателей, новое современное здание опытно-конструкторского бюро.

Предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед. В частности, опытно-конструкторское бюро ОДК-Кузнецов, которое совсем недавно заработало в новом современном корпусе, выступило головным разработчиком перспективного авиационного двигателя большой мощности. Опытные образцы изделия проходят испытания, ведется подготовка к производству. В 2023 году ОДК-Кузнецов стал головным разработчиком самого большого двигателя для отечественных тяжёлых вертолетов ПД-8В. Новый двигатель будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26.

«Второе рождение завода» - отметил губернатор Дмитрий Азаров в общении с Михаилом Мишустиным во время осмотра предприятия.

Кроме продукции для авиации и ОПК предприятие выпускает газотурбинные двигатели «наземного» применения НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт. Они используются в составе газоперекачивающих агрегатов российских и иностранных газовых компаний. ОДК-Кузнецов заканчивает разработку и ведет освоение производства двигателя НК-36И-32 с повышенной мощностью 32 МВт.

Все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По такому же принципу установлены и высокоточные станки. Это позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку. Всего здесь выпускается порядка 1000 различных наименований изделий для изготовления компрессоров и всех требуемых для их производства компонентов.

Глава Правительства осмотрел цех по производству шестерен и агрегатов и цех окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для наземного применения и авиации. Председателю Правительства продемонстрировали готовую продукцию и стенд испытаний двигателей большой размерности. Стенд прошел модернизацию, в ходе которой были полностью реконструированы пультовый стенд и испытательный бокс, административно-бытовой корпус.

Также Премьер-министр и глава региона ознакомились с работой Центра специализации «Коробки приводов и агрегатов», который обеспечивает полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением (шестерен) и коробок приводов. Эти детали производятся как для предприятий ОДК, так и для других заводов машиностроительной отрасли. Номенклатура изготавливаемых изделий – более 2200 единиц, объем изготавливаемых комплексом деталесборочных единиц – 100 тыс. штук в год.

«Все станки российские – все, которые здесь в линейке стоят», – подчеркнул Михаил Мишустин.

«За счет технической, технологической вооруженности предприятия ОДК-Кузнецов мы обеспечиваем практически весь выпуск гособоронзаказа. В этом году благодаря «Кузнецову» будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Как подчеркнул гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха, в части продукции предприятие не уступает конкурентам. Сегодня самые современные стратегические ракетоносцы России оснащены самыми современными, лучшими, мощными, эффективными двигателями, которые производятся на предприятии ОДК-Кузнецов. «Благодаря двигателям «Кузнецова» у нас развивается стратегическая дальняя авиация, в том числе сверхзвуковые стратегические самолеты, одна из основ нашей сегодня стратегической безопасности», - сказал он.

В ходе осмотра Михаил Мишустин пообщался с рабочими, оценил условия труда. Как отметил Глава Правительства, двигателестроение - одна из самых сложных высокотехнологичных отраслей, наряду с космической и атомной отраслями. «Россия – это страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это очень большое завоевание», - подчеркнул он. По мнению Михаила Мишустина, необходимо не только продолжать вкладываться в новые разработки, но и повышать спрос на существующую продукцию, которая способная заместить зарубежные аналоги.

Как отметил Глава Правительства, двигателестроение - одна из самых сложных высокотехнологичных отраслей, наряду с космической и атомной отраслями. «Россия – это страна, которая обладает полностью своими компетенциями в этой сфере. И это очень большое завоевание», - подчеркнул он. По мнению Михаила Мишустина, необходимо продолжать вкладываться не только в новые разработки, но и повышать спрос на существующую продукцию, которая способная заместить зарубежные аналоги.

Председатель Правительства России поблагодарил коллектив ОДК-Кузнецов за сохранение компетенций: «Предприятие у вас легендарное, двигатели, которые вы делаете, известны на всю страну».

Отдельно Михаил Мишустин отметил важность открытия на площадке ОДК-Кузнецов нового опытно-конструкторского центра. Объект начал работу в июне этого года.  «С губернатором сейчас разговаривали подробно о новом конструкторско-опытном центре для создания новых изделий, идей и технологий. На базе центра появилось 500 рабочих мест», - сказал Председатель Правительства.

В течение 4 лет коллектив завода обновился на 40%, причем 70% из те, кто пришли, это молодые специалисты. «Не может не радовать наличие огромного количества молодежи на заводе. Я хочу пожелать удачи, успехов и еще раз обратиться к молодежи: ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране, все у нас получится», - подчеркнул Михаил Мишустин.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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