Только у 40% работодателей из Самары нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.
40% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 36% — на отдельные должности.
Чаще всего самарцам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.
SuperJob уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы.
Время проведения: 19 февраля — 19 марта 2024 года