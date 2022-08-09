Самарскую область посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции

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Планируется, что в III-IV квартале 2022 года 63-й регион посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции. В свою очередь, самарские коммерсанты могут провести встречи с потенциальными партнерами из Беларуси, Таджикистана.

В Самарской области формируется благоприятный деловой климат, создаются лучшие условия для развития предпринимательства и, в том числе, для выхода наших предприятий на зарубежные рынки. О необходимости поддержки экспортно-ориентированных предприятий неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.

В регионе работает Центр поддержки экспорта, где малому и среднему бизнесу оказывают широкий спектр услуг для выхода на внешние рынки. Линейка инструментов позволяет оказать поддержку как начинающим экспортерам, так и тем компаниям, которые уже имеют опыт экспортной деятельности. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и «Международная кооперация и экспорт».

«Международные бизнес-миссии – один из наиболее востребованных и эффективных инструментов поддержки как начинающих, так и уже более опытных экспортеров, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Такие визиты помогают нашим производителям познакомиться с условиями работы в конкретной стране, презентовать свою продукцию, оценить заинтересованность со стороны иностранных коллег, расширить географию своих поставок. До конца 2022 года мы планируем провести еще 7 бизнес-миссий. Приглашаю экспортно ориентированных предпринимателей Самарской области подавать заявки на участие и выходить на рынки дружественных стран с поддержкой региона», - добавил министр.

Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно уточнить на сайте mybiz63.ru, а также в Центре поддержки экспорта Самарской области: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр «Мой бизнес»), Info@rus63.com.