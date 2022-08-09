Самарскую область посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь она семь месяцев проведет в колонии-поселении.
В Самаре бывшая работница торговой точки две недели реализовывала товар, но вырученные деньги забирала себе
Как можно повлиять на ситуацию и обязать IT-гигантов справедливо относиться к российским пользователям.
Павел Покровский: «Возможность рассчитывать на справедливое отношение к себе должна быть у любого пользователя сети»
В августе организовано оказание специализированной медицинской помощи двум осужденным, содержащимся в следственном изоляторе №1. 
В УФСИН СО оказывают квалифицированную медицинскую помощь осужденным
Более 1 млн тонн зерна намолочено в Самарской области!
Аграрии региона убрали 276 тыс. га зерновых культур
Также особый акцент уделяется состоянию дорожных объектов вблизи образовательных организаций - наличию соответствующих знаков и разметок.
Сотрудники ГИБДД СО проверяют школы на соответствие нормам дорожной безопасности
Поволжский государственный университет сервиса и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников федерального проекта молодежного и студенческого туризма.
У студентов, путешествующих по федеральной Программе молодежного туризма, есть возможность познакомиться с достопримечательностями Самарской области
Вместо отмены, их продлят. Теперь маршрутки следуют под другими номерами: 347, 366 и 397.
В Самаре внесут изменения в маршруты № 247, 266 и 297
Ребята приехали в Самару, где в течение 10 дней будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».
На базе Самарского государственного социально-педагогического университета проходит вторая смена для детей из ЛНР
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.32
-0.05
EUR 61.16
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
В Самаре состоится новое занятие занятии в раках программы "Музейная среда для детей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарскую область посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции

9 августа 2022 14:04
132
Самарскую область посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции

Планируется, что в III-IV квартале 2022 года 63-й регион посетят делегации предпринимателей из Узбекистана, Армении, Ирана, Китая и Турции. В свою очередь, самарские коммерсанты могут провести встречи с потенциальными партнерами из Беларуси, Таджикистана.   

В Самарской области формируется благоприятный деловой климат, создаются лучшие условия для развития предпринимательства и, в том числе, для выхода наших предприятий на зарубежные рынки. О необходимости поддержки экспортно-ориентированных предприятий неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров

В регионе работает Центр поддержки экспорта, где малому и среднему бизнесу оказывают широкий спектр услуг для выхода на внешние рынки. Линейка инструментов позволяет оказать поддержку как начинающим экспортерам, так и тем компаниям, которые уже имеют опыт экспортной деятельности. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и «Международная кооперация и экспорт». 

«Международные бизнес-миссии – один из наиболее востребованных и эффективных инструментов поддержки как начинающих, так и уже более опытных экспортеров, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. -  Такие визиты помогают нашим производителям познакомиться с условиями работы в конкретной стране, презентовать свою продукцию, оценить заинтересованность со стороны иностранных коллег, расширить географию своих поставок. До конца 2022 года мы планируем провести еще 7 бизнес-миссий. Приглашаю экспортно ориентированных предпринимателей Самарской области подавать заявки на участие и выходить на рынки дружественных стран с поддержкой региона», - добавил министр. 

Дополнительную информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно уточнить на сайте mybiz63.ru, а также в Центре поддержки экспорта Самарской области: (846) 262 00 62, ул. Молодогвардейская, 211 (региональный центр «Мой бизнес»), Info@rus63.com.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
9 августа 2022  13:45
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
137
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
9 августа 2022  13:39
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
159
появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
9 августа 2022  12:00
Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
194
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
9 августа 2022  09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
228
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
450
Весь список