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Регион получит дополнительно 14,7 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами лечащихся на дому пациентов с COVID-19

12 июля 2021 14:26
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Сообщил первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Правительство утвердило распределение регионам дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Самарской области на эти цели выделено 14 678,6 тыс. рублей. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский напомнил, что в декабре 2020 года парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с Правительством было выделено Самарской области на эти цели 66 091,6 тыс. рублей, в январе этого года – 38 651,4 тыс. рублей, в марте - 71 927,5 тыс. рублей.

Леонид Симановский пояснил:

«Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством продолжает оказывать помощь регионам в условиях пандемии коронавируса. Начиная с декабря прошлого года, дополнительная поддержка, в том числе и Самарской области, на обеспечение бесплатными лекарствами всех лечащихся на дому от COVID-19 выделяется уже в четвертый раз, и будет продолжена. Это очень важно для сохранения здоровья наших граждан и борьбы с пандемией». 

 

Фото:   соцсети

 

Теги: бесплатные лекарства дополнительные средства

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