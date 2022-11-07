На вторичном рынке недвижимости - рекордное количество объявлений о срочной продаже

На рынке вторичной недвижимости РФ 4% квартир продаются срочно – об этом указывают продавцы в самих объявлениях, и это - максимальная доля за последние три года. Эксперты Циан.Аналитики выяснили, в каких городах больше всего срочных продаж и с каким дисконтом предлагаются такие квартиры.
Доля объявлений со срочными продажами обновила максимум и достигла 4%.
- Количество объявлений в целом по всему рынку с марта выросло на 29%, число срочных продаж – на 85%.
- Максимальная доля срочных продаж - в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону). По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар, Московская область, Москва.
- В 2022 году – две волны срочных продаж: с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент.
- Продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. Наибольшая скидка во Владивостоке, Махачкале и Севастополе.
- Самые дорогие «новинки» со срочной продажей выходили на рынок в первые дни частичной мобилизации.
- Каждая пятая квартира со срочной продажей – в новом доме.
- В Москве увеличилось количество объявлений о срочных продажах в престижных районах в центре города и на севере.
В выборку вошли 37 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Московская и Ленинградская области Расчеты ведутся по средневзвешенным ценам за кв. м. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru.