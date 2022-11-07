На вторичном рынке недвижимости - рекордное количество объявлений о срочной продаже

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На рынке вторичной недвижимости РФ 4% квартир продаются срочно – об этом указывают продавцы в самих объявлениях, и это - максимальная доля за последние три года. Эксперты Циан.Аналитики выяснили, в каких городах больше всего срочных продаж и с каким дисконтом предлагаются такие квартиры.

Доля объявлений со срочными продажами обновила максимум и достигла 4%.

Количество объявлений в целом по всему рынку с марта выросло на 29%, число срочных продаж – на 85%.

Максимальная доля срочных продаж - в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону). По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар, Московская область, Москва.

- в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону). По со срочными объявлениями лидирует Краснодар, Московская область, Москва. В 2022 году – две волны срочных продаж : с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент.

: с марта по середину июля и с середины сентября по текущий момент. Продавцы снижают цены в объявлениях на 5-8% за срочную продажу. Наибольшая скидка во Владивостоке, Махачкале и Севастополе.

в объявлениях на за срочную продажу. Наибольшая скидка во Владивостоке, Махачкале и Севастополе. Самые дорогие «новинки» со срочной продажей выходили на рынок в первые дни частичной мобилизации.

Каждая пятая квартира со срочной продажей – в новом доме.

В Москве увеличилось количество объявлений о срочных продажах в престижных районах в центре города и на севере.