На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве

198

В пятницу, 20 июня, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и ООО «РусКамедь» заключили знаковое соглашение о сотрудничестве по производству ксантановой камеди.

Документ подписали Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ООО «РусКамедь» Андрей Крушинский.

Предмет соглашения — создание в особой экономической зоне «Тольятти» первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди. Эта стратегически важная продукция широко используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Реализация проекта направлена на импортозамещение, укрепление технологического суверенитета и обеспечение стабильных поставок значимого функционального компонента для нужд промышленности. Производство будет соответствовать экологическим нормам и принципам безопасности для окружающей среды.

Согласно достигнутым договоренностям Минпромторг России рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки, включая субсидии, Правительство Самарской области окажет проекту всестороннюю административную поддержку, Сбер выступит финансовым партнером проекта и обеспечит необходимое финансирование. Реализует проект компания «РусКамедь».

«Ксантановая камедь – один из важнейших биотехнологических продуктов, который используется в широком спектре отраслей промышленности – от нефтегазовой до косметической. Появление в стране уникального комплекса полного цикла по производству в объеме до 25 тыс. тонн ежегодно закроет потребность в этом продукте, обеспечив независимость от международных поставок, и позволит в перспективе наладить экспортные поставки», - отметил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня с компанией «РусКамедь», направлено на создание очень серьезного промышленного производства с большим объемом инвестиций. Такое производство имеет огромное значение для региона: его локализация в ОЭЗ «Тольятти» полностью соответствует задачам федеральной политики импортозамещения, способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест - их планируется 300. Благодарю Минпромторг России и Сбербанк за поддержку этого стратегически важного для страны проекта», - сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, данное соглашение — наглядный пример того, как государство, бизнес и финансовые институты могут совместно решать масштабные задачи. «Вместе мы запускаем важный инвестиционный проект — первое в России производство ксантановой камеди, которая сейчас полностью импортируется. Объем инвестиций в проект составит 40 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест. Мы видим огромный потенциал в биотехнологиях и готовы поддерживать такие инициативы. Проект даст импульс развитию смежных отраслей. Для нас важно участвовать в проектах, которые меняют экономику страны и создают новые возможности для государства, бизнеса и граждан», – подчеркнул он.

«Быть единственным производителем ксантановой камеди в России — это большая ответственность и предмет для гордости. Запуск нашего производства означает принципиально новую реальность для отечественных потребителей: гарантированную доступность и независимость от международных поставок в условиях санкционного давления. РусКамедь – это еще один существенный шаг вперед в освоении современных промышленных биотехнологий, накоплении технологических компетенций. Мы уже не один год работаем над созданием и развитием биотехнологических производств в РФ и готовы предложить рынку качественный продукт. Кроме того, на базе производства РусКамедь будет создан технологический центр для дальнейшего развития и промышленного освоения других востребованных видов камеди», - прокомментировал генеральный директор ООО «РусКамедь» Андрей Крушинский.

Фото: Иван Макеев