Кому был выгоден пожар в ГУВД Самарской области 22 года назад

В Самаре 10 февраля по традиции вспоминают милиционеров, погибших в страшном пожаре в здании областного ГУВД. Пожар начался вечером 10 февраля 1999 года. Поскольку здание было построено еще в 30-х годах, огонь распространился мгновенно, и его смогли потушить лишь на следующие сутки. В результате погибли 57 сотрудников милиции, около 200 сотрудников получили увечья различной степени тяжести.
Что касается причин трагедии, то единого мнения на этот счет нет до сих пор. Согласно официальной версии, пожар начался с брошенного кем-то в урну непотушенного окурка. Однако впоследствии эксперты-криминалисты выяснили, что возгорание, судя по всему, началось в нескольких точках одновременно. Это однозначно указывает на поджог.
Не стоит забывать о том, в какую эпоху происходили те события. После распада СССР Тольятти, а вместе с ним и весь регион, быстро превратились из автомобильной столицы России в криминальную. Огромные заводы рвали на куски различные преступные группировки и банды. А на принципиальных и неподкупных сотрудников милиции, которые пытались встать на пути всего этого, как легендарный глава тольяттинского уголовного розыска Дмитрий Огородников, была развернута настоящая охота.
И в этом свете уж слишком удобным для самарско-тольяттинской мафии выглядит тот факт, что при пожаре в здании ГУВД погибли не только милиционеры, но и сгорели архивы уголовных дел, материалы оперативной разработки и другие документы, связанные с деятельностью преступных групп, захвативших АвтоВАЗ и «Тольяттиазот». И если уже через шесть лет АвтоВАЗ ценой беспрецедентных усилий в целом удалось очистить от криминала, группировка Владимира Махлая закрепилась на ТоАЗе надолго и держит завод под контролем и по сей день.
В Самарской области к моменту пожара методы работы Махлая не были секретом ни для журналистов, ни для правоохранительных органов. В отличие от других «авторитетных» людей Самарской области того времени, Махлай начинал не с рэкета на рынке. Еще во времена СССР он был назначен директором ТоАЗа, а в годы приватизации смог воспользоваться этим, прибрав к рукам гигантский завод по схеме, разработанной для малых фирм. Обеспечившие это чиновники затем долго заседали в совете директоров ТоАЗа, а кто-то даже впоследствии убежал вместе с Махлаем в Лондон.
В 1998 году в «Российской газете» вышла разоблачительная статья под названием «Афера», в которой детально рассказывалось, как Махлай реализует незаконные схемы по выводу выручки ТоАЗа за рубеж. Тогда же Махлай познакомился с другим будущим беглым олигархом Борисом Березовским, с которым сдружился и многому у него научился.
При этом добиваться своего Махлай умел. Если не получалось уговорами, в ход шли угрозы и шантаж. Так, например, Махлай заставил рабочих ТоАЗа расстаться с большей частью акций, которые отошли им по условиям приватизации. Располагая практически неограниченными финансовыми ресурсами, Махлай и его подельники долгое время могли позволить себе покупать судей, следователей, прокуроров и других чиновников, разваливать и закрывать уголовные дела.
Но и этим их арсенал не исчерпывался. В некоторых случаях Махлай предпочитал не церемониться и просто давал команду «убрать» одной из многочисленных сновавших вокруг ТоАЗа банд. Такая судьба постигла любовницу Махлая Елену Поваляеву, у которой владелец ТоАЗа хранил дома важные документы, касающиеся структуры владения предприятием. Убийство осталось бы нераскрытым, если бы более 10 лет спустя в нем не сознался один из сидящих в тюрьме членов печально известной в Тольятти банды «Фантомасы».
Кто бы ни устроил тогда пожар в Самарском ГУВД, одно не вызывает сомнения: никто не выиграл от него больше, чем группировка Махлая. ТоАЗ по-прежнему контролируется Махлаем и его сообщниками. Пожар уничтожил все материалы по незаконной приватизации ТоАЗа и его экспортного трубопровода «Трансаммиак», а также по незаконному выводу прибыли предприятия в офшоры путем трансфертного ценообразования на продукцию.
Особенно примечательно, что незадолго до пожара в ГУВД и в самый разгар расследования по ТоАЗу Владимир Махлай скоропостижно «заболел» и слег в больницу. «Выздоровел» он также внезапно, как только выяснилось, что все документы, касающиеся его отношений с Борисом Березовским, сгорели. Как и собранные самарскими оперативниками доказательства хищений на ТоАЗе. В 2018 году связь Махлая с Березовским всплыла в скандальном уголовном деле экс-главы службы безопасности ТоАЗа Олега Антошина и бывшего начальника службы безопасности Березовского Сергея Соколова.
В течение более чем 10 лет после трагедии в самарском ГУВД почти все попытки привлечь Махлаев к уголовной ответственности оканчивались провалом. Все, о чем уже было известно правоохранительным органам в 90-е, из-за пожара пришлось расследовать заново в 2010-е. Лишь в 2019 году, после пятилетнего расследования и полутора лет судебного следствия скрывающийся за рубежом Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай и трое их сообщников были заочно признаны виновными в хищении у ТоАЗа и его акционеров 87 млрд руб. и приговорены к реальным тюремным срокам.
Сегодня против Махлаев также активно расследуются уголовные дела по факту неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создания организованного преступного сообщества и участия в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ) членам Верховного суда РФ. Именно обвинительный приговор по делу о мошенничестве стал для Махлаев концом эпохи коррупции и безнаказанности. Он стал возможным благодаря беспрецедентным мерам, принятым руководством страны по подавлению коррупции и организованной преступности. Но страшная рана, нанесенная региону тем ужасным пожаром в здании главка, затянется лишь тогда, когда с организованным криминалом в Самарской области будет покончено окончательно.
Алексей Напылов
https://tltpravda.ru/pozhar-v-guvd-samarskoj-oblasti-22-goda-nazad-komu-jeto-bylo-vygodno/
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