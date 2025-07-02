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Компания «РусКамедь» стала резидентом ОЭЗ «Тольятти»

2 июля 2025 14:09
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Ксантановая камедь широко используется в разных отраслях промышленности и, в первую очередь, в производстве продуктов питания.

В особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета под председательством заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка. Участники совета утвердили заявку компании «РусКамедь», которая станет резидентом флагманской инвестплощадки региона и намерена построить в ОЭЗ производство ксантановой камеди. 

Соглашение о реализации столь масштабного проекта было подписано на полях ПМЭФ-2025 между Минпромторгом России, Правительством Самарской области, Сбером и ООО «РусКамедь». Объем инвестиций в проект составит 40 млрд рублей. 
«Такое производство имеет огромное значение для региона: его локализация в ОЭЗ «Тольятти» полностью соответствует задачам федеральной политики импортозамещения, способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест - их планируется 300», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ксантановая камедь широко используется в разных отраслях промышленности и, в первую очередь, в производстве продуктов питания. Это безопасная добавка применяется как загуститель и стабилизатор при изготовлении соусов, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий и др. Она может быть получена из простых сахаров, благодаря процессу ферментации. Ксантановая камедь также широко используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической промышленности и сельском хозяйстве.

«Сегодня 100% ксантановой камеди поставляется из Китая. Предприятие, созданное у нас, в Самарской области, станет первым и единственным заводом в России. Мощности предприятия позволят выпускать до 25 тыс. тонн продукции ежегодно - это полностью обеспечит потребность страны», - акцентировал Павел Финк. 

Производство будет соответствовать экологическим нормам и принципам безопасности для окружающей среды. Старт строительства намечен на 2026 год. 

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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