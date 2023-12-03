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Как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году

3 декабря 2023 10:51
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Как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию и выяснили, как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году. Обзор приурочен к Международному дню инвалида (3 декабря).

С января по конец ноября 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 300 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью. В среднем в 2023 году ежемесячно российский бизнес размещал более 41 тыс. вакансий с маркировкой «доступно инвалидам». Так, только за последний месяц соискателям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) были доступны более 48 тыс. вакансий. Это на 57% больше, чем в 2022 году.

Динамика вакансий для соискателей с ОВЗ, Россия 2022-2023: 

Регионами-лидерами по числу вакансий с подобной маркировкой в 2023 году стали Москва (более 42 тыс. вакансий с начала года или 14%), Петербург (более 21 тыс. вакансий для инвалидов или 7%), Московская область (6%), Краснодарский край (4,2%), Свердловская область (4%), Новосибирск 3,7%) и Татарстан (3,4%). Среди регионов ПФО в топ-15 также вошли Самарская область (2,8%), Нижегородская область (2,7%) и Башкирия (2,2%).

В целом по регионам Поволжья работодатели с начала года разместили более 57 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. По сравнению с 2022 бизнес увеличил число новых рабочих мест для инвалидов на 59%. Сильнее всего за год выросли возможности трудоустроиться у соискателей с ОВЗ из Пермского края (+75%), Самарской области (+72%), Башкирии и Пензенской области (+69% в каждом регионе). Ни в одном регионе ПФО количество таких вакансий за год не снизилось.

На данный момент наибольшая доля вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, размещаются работодателями в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%), также в области административной работы (13%) и в сфере рабочих специальностей (11%).

 

Меньше всего вакансий, доступных инвалидам, сейчас можно найти в сфере фитнеса и бьюти-индустрии, в вакансиях управленческого уровня, в сфере закупок, а также в юридической среде. 

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