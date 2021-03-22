Глава Октябрьска считает возглавляемый ею город хорошим вариантом для переноса туда грузового порта

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Глава Октябрьска Александра Гожая рассказала в СМИ о причинах, которые, по ее мнению, делают возглавляемый ею город хорошим вариантом для переноса туда грузового порта. По ее словам, преимущества – это близкое нахождение грузосортировочной железнодорожной станции Правая Волга, а также федеральной трассы М-5. Автомагистраль располагается от города всего в четырех километрах. Использование этих условий сможет снизить расходы грузоотправителей и грузополучателей. Кроме этого, скорее всего, г-жа Гожая понимает, что грузовой порт – это много новых рабочих мест. То есть порт может помочь в борьбе с безработицей, передает zasekin.ru.



Ранее порт планировали перенести со стрелки рек Волги и Самары в Красноглинский район, но жители и владельцы дачных участков выступили против.

Фото из открытых источников