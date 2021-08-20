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В пятницу, 20 августа, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Нефтегорский район побывал на маслозаводе «Нива». Основным видом деятельности предприятия является производство нерафинированного, рафинированного подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Компания входит в тройку крупнейших производителей подсолнечного масла в Самарской области и поставляет продукцию в десятки регионов РФ, а также в ближнее и дальнее зарубежье. На заводе трудится более 200 сотрудников. Ежедневно здесь перерабатывается 600 тонн семян подсолнечника.

«Производство начало строиться 4 года назад, каждый год мы практически на 100% увеличиваем производительность. Ежегодно вводим новые цеха: в 2016 году был построен цех экстракции, в 2017 году – цех рафинации и дезодорации, в 2018 – розлива. В 2019 году мы построили большой элеватор площадью хранения на 50 тонн подсолнечника. Сейчас вводится в строй новый цех, оборудованный мощным высокотехнологичным оборудованием», - рассказал директор компании Александр Меженин.

По словам производителя, существенной поддержкой являются кредиты под льготные проценты. Подспорьем станет и установленная ставка таможенной пошлины на семена подсолнечника в размере 50%, которая была введена в этом году. Эта мера предназначена для того, чтобы максимально оставить сырье на внутреннем рынке, и призвана, в том числе, защитить от скачков цен и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло.

На вопрос губернатора о стоимости подсолнечника в текущем году производитель заверил, что благодаря этой мере цена должна оставаться на прежнем уровне.

Во время осмотра предприятия губернатор пообщался с сотрудниками. «Работа нравится, иногородним сотрудникам завод бесплатно предоставляет жилье. У нас работают сотрудники и из Краснодара, и из Ростова, и из других районов Самарской области», - сообщили работницы маслозавода «Нива».

«Рад, что на родной земле такой предприятие смогли создать, создаете рабочие места и работаете успешно на благо самарской земли. Успехов вам!», - пожелал глава региона.