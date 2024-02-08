Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города

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В ходе рабочей поездки в Жигулевск губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий и представителями администрации города. В рамках встречи обсудили результаты работы предприятий по итогам 2023 года, перспективы в условиях санкционного давления, необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение задач укрепления экономики региона и страны, развитие городского округа в целом. Важными вопросами повестки стали продолжение оказания помощи военнослужащим – участникам СВО и их семьям, а также подготовка к выборам президента России.

Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям. В условиях беспрецедентных экономических санкций и агрессии в отношении России особую важность приобретает внутренняя мобилизация трудовых коллективов и директорского корпуса. «Мы с честью приняли вызов, держим удар, и все планы врага, который хотел нас ослабить, уже разрушены – активной, вдумчивой работой, той мобилизацией, которая есть в обществе сегодня. Об этом свидетельствуют достаточно красноречиво и экономические показатели», - отметил глава региона. Губернатор обозначил ряд таких показателей. По предварительным расчетам, валовый региональный продукт за 2023 год – 105,3% (рост к 2022 году – 5,3%), индекс промышленного производства за 11 месяцев – 109% по региону в целом, в обрабатывающем секторе – 116%.

Положительная динамика обеспечена и в Жигулевске, индекс промышленного производства составил 103,8%. «Наибольший рост объема отгрузки по сравнению с 2022 годом демонстрируют обрабатывающие производства. Принципиально важный показатель по обрабатывающему сектору - 116,9%. Это чуть выше, чем в среднем по региону», - сообщил глава региона.

По объему инвестиций по итогам года регион рассчитывает выйти на показатель 500 млрд рублей. «Это значительный рост, в разы больше, чем, допустим, в 2018 году», - оценил губернатор. В Жигулевске в сравнении с аналогичным периодом 2022 года инвестиции выросли на 18,6%. Эти результаты значимы как для трудовых коллективов, так и для экономики, развития инфраструктуры, городского округа в целом. Говоря об этом, Дмитрий Азаров особо отметил ГК «АКОМ», филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», компанию «Газпром газораспределение».

Губернатор обозначил как перспективную отрасль туризма в Жигулевске. «Рассчитываем, что туристический сектор здесь будет также прирастать», - обратился он. Уже есть одобренные проекты туристических комплексов, по которым начата разработка проектной документации, такие как «Стрельная вилладж», горнолыжный комплекс. «Всемерно будем содействовать, чтобы такие объекты в Жигулевске появились и привлекательность год от года росла. Со своей стороны будем обеспечивать и региональные меры поддержки, и привлекать сюда федеральные институты развития», - заверил Дмитрий Азаров.

На встрече было отмечено развитие малого и среднего предпринимательства. Число субъектов МСП за год в Самарской области выросло на 2%, оборот - на 15,6%, а число самозанятых в этом секторе составило 213 тысяч человек. «У нас очень хорошие результаты», - сказал Дмитрий Азаров.

В зоне повышенного внимания при исполнении нацпроектов, реализуемых по решению Президента России Владимира Путина, находится социальная сфера. В Жигулевске за последние годы благоустроено порядка 60 общественных пространств, 20 дворовых территорий, за последние 5 лет - 25 км дорог. Проведен капитальный ремонт детской поликлиники, поставлено более 30 видов современного медицинского оборудования. Построен детсад на 240 мест, продолжается капремонт школ № 9 и №14, открыт детский мини-технопарк, «Точки роста» в школах №1, №10 и в лицее №16. «Есть над чем работать, но и сделано немало», - отметил глава региона и заверил, что в планах - эту работу продолжать.

Укрепляется спортивная инфраструктура Жигулевска: построены 9 универсальных спортивных площадок, обновлен стадион «Спутник» с футбольным полем, тренажерной зоной, площадка комплекса ГТО. В Жигулевске проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Акрон», который уже добился немалых успехов и претендует на выход в Российскую премьер-лигу. «Количество болельщиков клуба год от года растет, их уже много не только в Самарской области, но и за пределами нашего региона. Надеюсь, что и в дальнейшем у клуба будут успехи, и Самарскую область в РПЛ будут представлять два клуба», - отметил губернатор.

Капитально ремонтируется Жигулевский Дворец культуры. «Важнейший объект для жителей города. Здесь нельзя темпы снижать», - обратился губернатор к главе города Илье Сухих.

С учетом того, что Жигулевск расположен на территории Национального парка «Самарская Лука», особое внимание уделяется вопросам экологии. Построены два объекта очистных сооружений, работа в этой части продолжится.

Также продолжат работу в части модернизации системы теплоснабжения города. Три новые котельные уже есть, в работе еще три.

«Здесь кардинальные изменения произошли за эти годы. Все это, еще раз подчеркну, благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, нацпроектам и дополнительным решениям в отношении нашего региона и города Жигулевск в том числе», - отметил глава региона.

«Коллеги, мы с вами понимаем, что страна находится в особой ситуации, сейчас особый период проведения СВО, неприкрытая агрессия в отношении нашей страны, экономические санкции в отношении России, конкретных предприятий, трудовых коллективов, а де-факто - против каждого гражданина нашей страны, мощнейшие информационные, террористические атаки - все это накладывает на нас особую ответственность и за обеспечение безопасности, спокойствия, уверенной работы», - обратился он к участникам встречи.

Для приближения победы усилия прилагают наши бойцы на передовой и жители в тылу, каждый на своем рабочем месте. «Здесь нет тех, кто бы не внес свой вклад в поддержку наших земляков, героев – защитников, я вас сердечно за это благодарю. Отдельно благодарю за помощь семьям военнослужащих - это наш святой долг. И рассчитываю, что та масштабная работа, которая в Жигулевске ведется и предприятиями, и общественными объединениями, работа, которая стала примером для многих других территорий, муниципалитетов и предприятий, будет продолжена», - отметил губернатор.

Вкладом в победу и укрепление суверенитета России станет и участие в выборах Президента, которые состоятся в марте. Учитывая, что голосование будет трехдневным и начнется в пятницу, 15 марта, Дмитрий Азаров подчеркнул: важно обеспечить комфортные условия для голосования, чтобы сотрудники предприятий имели возможность с членами семей прийти на избирательный участок в удобное для себя время. «Рассчитываю на то, что мы с вами вместе создадим условия, чтобы у людей было и настроение в это, в общем, непростое время, и понимание, почему важно прийти на избирательные участки, и ощущение, что человек, который пришел на выборы и отдал свой голос – он отдал его в поддержку нашей Родины, России, а значит также внес свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и свой вклад в победу», - сказал губернатор.

Фото: Юлия Рубцова