265

По информации ФКУ «Поволжуправтодор» с 10.00 04.01.2024 снято временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств, которые были на 2 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 7 муниципальных районах:

1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 132 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).

2. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 172 км (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский).

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».