В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка

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Житель г. Тольятти превратила земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. в автостоянку. Незаконно используемую площадь пришлось освободить.

Предприимчивый житель «Автограда» превратил участок в 1383 кв.м. в автомобильную стоянку. Мужчина самовольно огородил территорию и установил на ней пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд обязал мужчину демонтировать павильон охраны и ограждение.



В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении организатора несанкционированной автостоянки возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. В связи с тем, что мужчина не торопился убирать освобождать земельный участок, сотрудник Службы вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника демонтировать павильон охраны и ограждение. Незаконно занятый земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. освобожден. Решение суда исполнено.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.