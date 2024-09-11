Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка
В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка
В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»
В Самаре состоится первый Всероссийский фестиваль творчества участников СВО «Ленточка»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за лучшего участкового полицейского
До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за лучшего участкового полицейского
Вашингтон может отказаться от запрета Украине на удары вглубь территории России
12 сентября в 14:00 приглашают на лекцию «П. В. Алабин: вера и труд на пользу Отечества».
В самарском Историческом парке возобновляется цикл просветительских лекций «Умный четверг»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
0.72
EUR 100.5
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка

11 сентября 2024 09:46
69
В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка

Житель г. Тольятти превратила земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. в автостоянку. Незаконно используемую площадь пришлось освободить.
Предприимчивый житель «Автограда» превратил участок в 1383 кв.м. в автомобильную стоянку. Мужчина самовольно огородил территорию и установил на ней пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд обязал мужчину демонтировать павильон охраны и ограждение.


В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении организатора несанкционированной автостоянки возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. В связи с тем, что мужчина не торопился убирать освобождать земельный участок, сотрудник Службы вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника демонтировать павильон охраны и ограждение. Незаконно занятый земельный участок общей площадью свыше 1,3 тысячи кв.м. освобожден. Решение суда исполнено.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев
10 сентября 2024, 11:15
Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала 2024 года 1547 иностранцев
Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. Происшествия
307
Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения
09 сентября 2024, 10:02
Самарчанку обязали пустить работников к трубе холодного водоснабжения
В одном из многоквартирных домов в г. Самаре произошла разгерметизация системы холодного водоснабжения.  Происшествия
482
Онлайн можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе Федеральной службы судебных приставов
07 сентября 2024, 10:44
Онлайн можно получить обширный перечень государственных услуг, а том числе Федеральной службы судебных приставов
ГУФССП России по Самарской области рекомендует использовать данные сервисы для получения достоверной информации по исполнительным производствам. Общество
768

В центре внимания
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
29
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
386
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
309
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
871
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
2161
Весь список