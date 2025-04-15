В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий

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В Самарской области за 6 лет существования проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий!

Жители региона стали свидетелями того, как на пустырях появились парки и скверы, выросли спортплощадки и площади.



ФКГС реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года ФКГС проходит в рамках уже нового национального проекта - «Инфраструктура для жизни». Он призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.