В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада стадиона "Чайка"

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Представители муниципальной спортшколы "Чайка" ищут подрядчика для восстановления фасада спортивного корпуса одноименного стадиона. Контракт размещен на сайте госзакупок.

Объект расположен в Самаре на улице Сергея Лазо, 23а. До 25 декабря этого года подрядчику предстоит провести строительные, монтажные и сантехнические работы.



В частности, необходимо обустроить вентилируемые фасады и решетки на окнах, обновить кровельные покрытия, бетонные фундаменты, каркасы зданий и светильники.



Начальная цена контракта - 9,5 млн рублей. Он действует до конца нынешнего года. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 23 ноября. Затем через пять дней определяет победителя, пишет Сова.