В Кинеле приступили к обустройству временной объездной дороги

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В городском округе Кинель, в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» строители приступили к обустройству временной объездной дороги на км 3+343.

На этом участке планируется заменить старый железобетонный мост через ручей, на новый, с использованием современных технологий. Начать демонтировать старый мост специалисты планируют в конце января. Для этого, необходимо закрыть движение по основному ходу и пустить транспорт по временной объездной дороге.

Начать реконструкцию жизненно важной трассы в этом году стало возможным благодаря опережающему финансированию Самарской области из федерального бюджета, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Повышение качества и безопасности транспортной инфраструктуры в регионе важные направления региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

По протяженности объездной путь составит 540 метров, ширина проезжей части – 10 метров, движение будет организовано по двум полосам. Основание дорожного полотна уложат из щебня, толщиной 25 см, затем обустроят двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепленное геосинтетическим материалом.

Для возведения нового искусственного сооружения построят фундамент на свайном основании, установят металлические гофрированные конструкции арки, поверх которых уже будет формироваться дорожное полотно реконструируемой дороги Кинель – Богатое – Борское.

«Совместная работа металлической гофрированной трубы и грунта засыпки обеспечит гибкость и высокую прочность конструкции. Подобные сооружения характеризуются большей долговечностью, по сравнению с традиционными, из бетона. Построить такой мост получается и проще, и быстрее», - рассказала Оксана Волохова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса.

Участок автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское с км 1+236 по км 7+000, проходящий в границах городского округа Кинель, давно нуждался не только в ремонте дорожного покрытия, но и расширении проезжей части. Условия движения на автодороге характеризуется высоким уровнем загрузки, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.

О ремонте трассы обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к Губернатору Самарской области. История реконструкции этой дороги и благоустройство близлежащей территории длится с 2013 года и наконец близится к завершению.

Реализация проекта реконструкции на контроле общественности и депутатов Самарской Губернской Думы.

«Результаты работ по таким проектам, как, например, наша долгожданная трасса, должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах. Для нас это — самое главное», подчеркнул заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, во время очередного посещения дорожного объекта.

Сейчас дорога относится к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектной документацией предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров.

Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием к 2023 году составит почти 5,9 км.

Фото: правительство СО