Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде

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Самарцев приглашают принять участие в опросе "Реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Самары в 2021 году" на платформе обратной связи.

Опрос доступен по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333326/

Напомним, что в 2021 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был создан «Сада Баланса» на территории, прилегающей к зданию бывшей Фабрики-кухни, а также благоустроен сквер Памяти борцам Революции.

Сад Баланса – это новая территория, которая сочетает природное и духовное начало. Проход по саду осуществляется по мосткам. Естественной оградой сада служат различные кустарники. По ходу движения организованы площадки для отдыха. Сквер Памяти Борцам революции также привели в порядок. Обелиск остался неизменным, но территория рядом преобразилась.

Голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году, пройдет с 15 апреля по 30 мая на za.gorodsreda.ru и в ЛК платформы обратной связи.