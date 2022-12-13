На 2023 год в Алексеевском районе запланировано благоустройство трех территорий

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На 2023 год в Алексеевском районе запланировано благоустройство 2 общественных и одной дворовой территорий. Работы по созданию комфортной среды будут произведены в рамках наципроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В результате торгов определился один подрядчик на все 3 территории – ООО «Газтрейд».



Общественная территория по ул. Больничная, 1 рядом с отделением ЦРБ будет асфальтирована с установкой бордюров, скамеек и урн. Также асфальтированные работы пройдут на аллее по ул. Советская в пределах домов от 5 до 48. Это продолжение благоустройства, начатого в 2022 году.



В 2023 году будет закончено благоустройство дворовых территорий МКД. Остался один двор, который охватывает дома 33 и 35 по ул. Советская. По согласованию с жителями, здесь асфальтируют проезд, подходы к подъездам, сделают тротуар и установят скамейки и урны.



Всего благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», с 2019 по 2022 годы, в Алексеевском районе обновлены 10 общественных пространств и 19 дворов, из них в этом году два и три соответственно.

Фото: минэнерго и ЖКХ СО