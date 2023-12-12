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В Самарской области состоялся форум  «Мой бизнес 63. Точки опоры»

12 декабря 2023 14:43
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Женщины-руководители Самарской области поделились историями успеха.

В Самарской области состоялся «Мой бизнес 63. Точки опоры». На площадке регионального Дома предпринимателя прошла встреча, посвященная женщинам в бизнесе и женщинам-руководителям. Участницы рассказали о том, как это – стоять во главе крупных организаций, руководить большими коллективами. Они также ответили на вопросы о том, как находить баланс в работе и личной жизни, преодолевать страхи и сомнения.

Услышать истории успеха известных женщин Самарской области и вдохновиться на дальнейшее развитие своего дела пришли начинающие предприниматели региона. Встреча прошла в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В Самарской области большое внимание уделяется созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Такую задачу обозначил Глава региона Дмитрий Азаров.

«Уже традиционными в рамках форума стали встречи под эгидой «Бизнес по-женски». На такие встречи мы приглашаем женщин, добившихся значительных успехов в своей сфере деятельности: предпринимательниц, представительниц органов власти, управленцев, готовых делиться опытом создания и развития бизнеса. Мы считаем такие встречи важными, потому что на них мы обсуждаем начало пути женщины в бизнесе, источники ресурса в работе, точки опоры не только в своем деле, но и в жизни», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Своими историями и секретами профессионального и предпринимательского пути в этот день поделились врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Наталья Катина, генеральный директор ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» Лидия Ерошина, руководитель круизной компании «Спутник-Гермес» Наталья Денисова, художник модельер и генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды» Мария Казак, а также главный редактор журнала «Roussel collection» Светлана Руссель.

«Мой профессиональный путь начался в ЦСКБ-Прогресс, где я проработала инженером-конструктором четыре года. В дальнейшем моя работа была так или иначе связана с госслужбой. Весь мой профессиональный путь – это постепенный рост и много работы. Сегодня я работаю по 14-15 часов в день, практически без выходных, - рассказала Наталья Катина. – Одновременно с профессиональной деятельностью я всегда много училась – это было необходимо, чтобы получить дополнительные знания в конкретной сфере, где трудилась на тот момент».

«Я участвовала в строительстве Булочно-кондитерского комбината. В январе 1988 года предприятие было запущено в работу. Свой путь я здесь начинала с начальника отдела кадров. На сегодня руковожу предприятием уже 30 лет», - рассказала Лидия Ерошина.

«Я родилась в семье инженеров, по специальности - учитель русского языка и литературы, но жизнь свою связала с туризмом. Образования тогда профильного не было, училась всему сама, с нуля, благодаря курсам и самообразованию. Сегодня у нас в холдинге работает 400 человек. Бизнес в сфере туризма очень сложный, но я не боюсь трудностей и умею их преодолевать», - отметила Наталья Денисова.

«В предпринимательство я пришла из творчества. Я практикующий театральный художник и модельер, а также занимаюсь общественной работой. В самарском региональном отделении Союза дизайнеров России я курирую направление дизайна костюма. Очень рада, что при поддержке Правительства региона мы продолжаем развивать бизнес в индустрии моды и это является для меня точкой опоры и вдохновением», - подчеркнула Мария Казак.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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