Самозанятым региона помогут с выходом на электронные торговые площадки

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В новых экономических условиях электронная торговля набирает свою популярность. Вместе с этим, на региональном уровне разрабатываются и актуальные форматы поддержки малого и среднего бизнеса.

В Самарской области, благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", создаются все условия для комфортного ведения бизнеса и развития предпринимательства.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Одной из наиболее востребованных услуг для субъектов МСП сегодня являются содействие в размещении на электронных торговых площадках.

«В 2020 году областное минэкономразвития содействовало предпринимателям в размещении на таких маркетплейсах, как Озон, Ламода, Вайлдберрис и многие другие. Всего было подано 35 заявок, 10 из которых успешно прошли конкурсный отбор и получили комплексную услугу на условиях софинансирования: 70% оплатил регион, 30% - сам предприниматель. Пакетная мера включает в себя регистрацию аккаунта, создание товарных карточек, фотосъемку товаров заказчика, отгрузку продукции на склад маркетплейса, а также настройку рекламной кампании. В этом году мы планируем продолжать вывод наших предпринимателей на электронные площадки. Кроме того, услуга станет доступна и для самозанятых граждан», - поделился планами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из получателей услуги в 2020 году стала предприниматель из Сызрани Елена Сметанина. Полтора года назад она открыла свой магазин пряжи и аксессуаров для вязания – этому способствовало бесплатное обучение, которое девушка прошла, обратившись в городскую Ассоциацию предпринимателей и центр «Мой бизнес». Сегодня ее продукция размещена на электронной торговой площадке Вайлдберрис.

«Мы хотим расширяться, масштабировать свой бизнес. Поддержка, которую оказывает предпринимателям министерство экономического развития нашей области очень помогает и мотивирует на дальнейшее развитие. Благодаря онлайн-продажам наш товар теперь реализуется по всей стране» - отметила Елена Сметанина.

Фото: pixabay