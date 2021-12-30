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Почти 400 жителей губернии оформили предпринимательскую деятельность в этом году благодаря господдержке 

30 декабря 2021 14:53
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На содействие в организации собственного дела граждане могут рассчитывать и в будущем году.

В Самарской области предусмотрен целый комплекс мер поддержки граждан, решивших организовать собственное дело. В этом году оформили предпринимательскую деятельность при содействии центра занятости почти 400 человек. 

Помощь с трудоустройством, оказание поддержки тем, кто в ней нуждается, – часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Среди тех, кто смог начать свое дело, – Марина Мельникова из Жигулевска. Марина Анатольевна с детства увлекалась шитьем и проектированием одежды и всегда мечтала превратить хобби в профессию. Укрепилась в своем стремлении мама троих детей благодаря центру занятости населения, куда женщина обратилась с заявлением на предоставление госуслуги по самозанятости.  

«Сотрудники центра помогли мне составить бизнес план, – рассказывает Марина. – План был одобрен профильной комиссией. Затем я зарегистрировалась как ИП. Теперь занимаюсь изготовлением комплектов для новорожденных и постельного белья для детских кроваток. Фирма, которую я возглавляю, называется «Перышко для солнышка». 

Несмотря на то, что фирма заявила о себе на рынке услуг Жигулевска совсем недавно, у Марины Мельниковой довольно быстро сформировался круг постоянных клиентов. 

«Всего при содействии центра занятости организовали собственное дело в 2021 году 380 безработных граждан, – говорит заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – При этом была оказана финансовая помощь на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Микропредприятия создавались с учетом социально экономической ситуации и потребностей конкретного муниципалитета. К числу самых популярных направлений развития частной инициативы можно отнести организацию детских дошкольных центров развития, переработку мясомолочной продукции, сервисные услуги в сфере автотранспорта».

На содействие в организации собственного дела граждане могут рассчитывать и в будущем году. Напомним, в 2021 году размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации предпринимательской деятельности увеличен с 58,8 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. 

 

Фото:   правительство СО

 

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