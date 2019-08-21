Пирамида позора от «РКС-Самара» заговорила

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Чем более состоятелен должник, тем больше он не хочет, чтобы о его недобросовестности знали окружающие. Пирамиды позора, которые «РКС-Самара» устанавливают с прошлого года у домовладений самых недисциплинированных платежеспособных потребителей, это подтвердили. Но пирамиды оповещали только тех, кто видел их. Поэтому должники пытались, как могли, закрыть надписи. Теперь оградить себя от огласки позорного факта будет сложнее. Пирамиды позора будут не только указывать на должника, но и рассказывать об этом всем соседям и проходящим жителям города.20 августа «РКС-Самара» установили первую говорящую пирамиду около дома должника на ул.Волгина. Он задолжал за воду более 21 тысячи рублей. Последняя оплата была почти год назад – в сентябре 2018 года.Социально неблагополучным данного пользователя никак не назовешь – здание он использует как коммерческую недвижимость, сдавая в аренду для проведения различных мероприятий. О необходимости производить оплату сотрудники «РКС-Самара» неоднократно напоминали, но реакции не последовало. Таким образом, неоплата потребленных услуг – не более чем демонстративное игнорирование своих обязанностей.Пирамида рассказала всем о том, что по указанному адресу живет должник, сколько и за что он должен. Краткое объявление произвело эффект шумовой гранаты – на звук пошли все соседи, стали задавать вопросы сотрудникам «РКС-Самара», уточняли детали. Хозяин засуетился, устроил разборку женщинам, ответственным за оплату коммунальных услуг, снял свой позор на телефон - и отправился гасить долг. В результате, не прошло двух часов, а домовладелец уже стоял в кассе «РКС-Самара» и оплачивал залежавшиеся квитанции.Применять такой обновленный инструмент давления на должников планируется только около домовладений, чей внешний вид подтверждает благополучное финансовое состояние абонента. Запись объявления будет повторяться несколько раз в час, во время, когда законодательство не ограничивает шум в общественных местах. Громкость, с которой идет информирование, незначительна, но на должников оказывает влияние грома среди ясного неба и является прекрасным стимулом для оплаты.Сегодня сотрудники определятся с адресом следующего должника, запишут объявление, и чуть позже пирамида поедет рассказывать всем о его нехороших делах.