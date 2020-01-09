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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре не будут проектировать трамвайную линию от “Крутых Ключей” до стадиона

9 января 2020 12:49
92
В Самаре не будут проектировать трамвайную линию от Крутых Ключей до стадиона
На эти работы не оказалось средств.

Власти Самары решили отказаться от проектирования трамвайной линии, которая связала бы стадион “Самара Арена” с микрорайоном “Крутые Ключи”. В качестве причины было названо отсутствие финансирования по планировке этого объекта, пишет СитиТраффик.

Напомним, ранее в департаменте градостроительства заявляли, что на эти цели в городском бюджете 2020 года заложено 19,3 млн рублей и даже собирались сэкономить бюджетные средства за счет проведения конкурсных процедур.
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Комментарии


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