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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре до Рождествено запустили суда на воздушной подушке

12 января 2020 11:26
107
В Самаре до Рождествено запустили суда на воздушной подушке
Катера будут курсировать между двумя берегами Самары каждые 15 минут, если позволит погода и пассажиропоток.

«Самарское речное пассажирское предприятие» (СРПП) обнародовало обновленный график движения амфибийных катеров, которые будут курсировать между Самарой и Рождествено с 13 января 2020 года.

Первый рейс из Самары отправится в 06:30, из Рождествено — 06:45. Последний рейс из Самары — в 19:15, из Рождествено — 19:30. В течение дня суда ходят между двумя берегами Волги каждые 15 минут.

Правда, речники уточняют, что время отправления может измениться в зависимости от фактического пассажиропотока, пишет 63.ру.
— Расписание действует в условиях полного ледостава, — также уточнили в СРПП.

Сейчас на Волге толщина льда у Самары — примерно 15 сантиметров, есть торосы. Из-за этого региональное МЧС запретило окунаться на Крещение в открытые водоемы.

В ближайшие дни морозов тоже не ожидается: синоптики прогнозируют теплую середину января.


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