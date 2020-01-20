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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Парковка в Самаре будет стоить 30 рублей в час

20 января 2020 14:03
139
Парковка в Самаре будет стоить 30 рублей в час
Первые платные парковки появятся в областной столице уже летом 2020 года.

В Самаре продолжается работа по подготовке к созданию платных парковок на территории города.
Как рассказали в департаменте транспорта Самары, базовый тариф на парковку составит 30 рублей в час. Также для местных жителей будут доступны абонементы на парковочные места по сниженной цене (без закрепления постоянных мест).

Заплатить за парковку можно будет разными способами. В том числе в техзадании для подрядчика, которого выберут по результатам конкурса, планируют прописать возможность организации оплаты через смс, специальный сайт и мобильное приложение.

Напомним, организация платных парковок возможна везде, кроме территорий около зданий образовательных учреждений, в том числе детсадов, пишет Самру.ру.


Фото pixabay.com

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