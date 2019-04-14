БК «Самара» — в финале Суперлиги!

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В Ревду «Самара» отправлялась после двух домашних побед (83:77 и 86:61). И не стала откладывать решение главной задачи. Только в самом начале матча ревдинцы владели инициативой. Но затяжной рывок самарцев 22:2 перевернул ситуацию: наша команда получила преимущество в 14 очков (28:14 в начале второго периода). После этого она лишь временами позволяла хозяевам подбираться на расстояние в 8-10 очков. А в третьем периоде «Самара» нанесла еще один удар, по итогам которого вела уже 22 очка (64:42).Шансов спасти матч и затянуть серию у «Темп-СУМЗ-УГМК» не было. 91:66 — уверенная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Баден Яксен (16 очков) и Владимир Пичкуров (15 очков).Полуфинальную серию самарцы взяли 3:0, второй год подряд пробившись в финал Суперлиги.Соперник «Самары» по финалу определится в паре «Спартак» (Санкт-Петербург) — «Восток-65» (Южно-Сахалинск). Счет здесь пока 2:1 в пользу питерцев, передает пресс-служба СБСК "Самара".Фото: пресс-служба СБСК "Самара"