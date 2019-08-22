Первая и разгромная победа «Академии Коноплева» в ЮФЛ!
22 августа 2019 11:44
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21 августа на стадионе «Торпедо» состоялся матч 4-го тура «Юношеской футбольной лиги», который завершился крупной победой «Академии Коноплева» над командой СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 5:0 (2:0)!
Первый гол забил Петр Раков, автором второго стал Илья Таратынов, третий на счету Владислава Никонова, четвертый гол забил Антон Борозна, а пятый - Балев Егор! На матче присутсвовал почетный гость - игрок ПФК «Крылья Советов», выпускник «Академии футбола имени Юрия Коноплева» Дмитрий Кабутов! Именно он сделал первый удар по мячу!
Впервые на матче ЮФЛ выступила группа поддержки «Академии Коноплева», сообщается на сайте Академии.
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