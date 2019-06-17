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Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО

17 июня 2019 23:00
158
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 17 июня, в Самарском театре оперы и балета состоялась торжественная церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель официальной делегации КНР, вице — министр Генеральной администрация Китая по спорту Ли Цзяньмин, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, 4-х кратный олимпийский чемпион, почетный судья соревнований Владимир Сальников, а также представители официальной делегации РФ и юные спортсмены из Китая и России.

Перед началом мероприятия напротив театра оперы и балета на площади Куйбышева гостям представили выступления спортивных коллективов Самары. Затем после торжественного открытия на сцене театра состоялся концерт для юных спортсменов и других гостей.
Приглашаем посмотреть, как это было!

Напомним, что VIII Молодежные Российско-китайские летние игры будут проходить в течение недели. Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта, среди которых художественная гимнастика, футбол, бадминтон, тхэквондо, велоспорт-шоссе и гандбол. Соревнования пройдут на различных площадках города, включая стадионы «Самара-Арена» и «Металлург», спорткомплексы «МТЛ Арена» и «Грация», бассейн ЦСКА и волжскую набережную.
Помимо спортивных состязаний, гостей ждет обширная экскурсионная программа: им покажут Волгу и самарские достопримечательности.
Напомним, что на Играх будут работать порядка 100 волонтеров, в числе которых есть владеющие китайским языком. А первые соревнования стартовали в Самаре еще 16 июня.

Фото: Дильдина Светлана
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Комментарии



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