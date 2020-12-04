Подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека и Домом дружбы народов Самарской области.

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Основной целью соглашения станет совместное правопросветительское и практическое сотрудничество, призванное повысить уровень правовой культуры и грамотности жителей Самарской области - представителей национальных диаспор.

3 декабря состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Ольги Дмитриевны Гальцовой и директора Дома дружбы народов Самарской области Игоря Викторовича Бурова.

Обсуждая вопросы взаимодействия, Ольга Гальцова поблагодарила Игоря Бурова за работу, направленную на сохранение и развитие самобытности народов, населяющих Самарскую область - напомним, в регионе проживают представители 157 национальностей. Руководители диаспор всегда открыты к диалогу и активно включаются в работу по правовой защите граждан и социальной помощи нуждающимся.

Так, в этом году прошло несколько встреч Уполномоченного по правам человека и представителей национальных сообществ по решению ситуации с возвращением домой трудовых мигрантов, которые прибыли в наш регион и, в условиях ограничительных мер, не смогли преодолеть границу с Казахстаном (подробнее здесь). Ситуация находилась на контроле федерального омбудсмена и вошла примером в специальный доклад Татьяны Москальковой о правах человека в условиях пандемии.

Игорь Буров рассказал о подготовке к открытию (в планах - в 2021 году) этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», реализуемого по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». Архитектурный ансамбль включает в себя 21 национальный дом с подворьем. Здесь можно будет познакомиться с историей родного края, культурой нашей многонациональной страны. В Парке дружбы народов планируются экскурсии, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, праздники и фестивали.

Подписанный документ о взаимодействии между сторонами предусматривает также организацию совместных проектов и мероприятий (форумов, научно-практических конференций, семинаров) и другую работу в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

По окончании встречи Ольга Дмитриевна Гальцова подчеркнула, что подписание состоялось в День юриста, который объединяет всех защитников законных интересов, конституционных права и свобод людей. Уполномоченный выразила уверенность, что сотрудничество будет плодотворным, потому что задача у правозащитников одна - улучшение качества жизни наших граждан.