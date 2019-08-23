Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет личный прием жителей Жигулёвска

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27 августа 2019 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова проведет личный прием жителей городского округа Жигулёвск.На прием записались более 20 человек по следующим вопросам:- несогласие с начислением оплаты за вывоз ТКО исходя из площади помещения, просьба о содействии в переходе на подушевую оплату;- ремонт многоквартирных жилых домов, в том числе и по программе капитального ремонта;- ремонт детской поликлиники г. Жигулёвска;- вопрос по использованию территории бывшей детской колонии, расположенной в мкрн. Моркваши. Жители окрестных домов категорически против предполагаемого размещения здесь центра социальной адаптации для бывших осуждённых.- обеспокоенность граждан ухудшением ситуации с наркоманией в г. Жигулевске;- вопросы пенсионных выплат, получения инвалидности;- перспективы получения земельных участков для многодетных семей и молодых семей и другие вопросы.Начало мероприятия: 10.30Место проведения приема: Администрация г.о. Жигулёвск; ул. Пушкина, д. 17.