В Самарском государственном техническом университете Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам

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Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовомпланировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала.В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.«Развитие финансовой грамотности населения – это одна из фокусных задач Сбербанка. С каждым днём цифровизация все активнее входит в нашу жизнь, вовсе сферы, в том числе и финансовую. Именно поэтому особенно важно разбираться в основных финансовых понятиях, ориентироваться в продуктах,предлагаемых рынком, использовать их с осознанием рисков, а также эффективно управлять личными сбережениями: вести бюджет, планировать траты и по возможности избегать излишней долговой нагрузки».«Подобные лекции однозначно снижают риски финансовых потерь у студентов, которые фактически являются самой активной частью нашего общества.Важно, что лекцию проводит не теоретик в области экономики и финансов, а практикующий специалист – управляющий Самарского отделения Сбербанка.Мы всегда приветствуем подобное взаимодействие со Сбербанком. Сейчас у нас в планах выстраивание более плотных связей, наращивание количествасовместных мероприятий, в том числе и на тему увеличения доли финансовой грамотности среди студентов Самарского государственного техническогоуниверситета – опорного ВУЗа нашего региона».