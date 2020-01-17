Самарские производители принимают участие в выставке "Зеленая неделя 2020", стартовавшей сегодня в Берлине

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В этом году в выставке участвуют более 1,8 тыс. экспонентов из 72 стран. Российскую Федерацию представляют 18 регионов и 250 предприятий.Свою продукцию - хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, сыры, полуфабрикаты, алкогольную и безалкогольную продукцию, а также сельхозтехнику, оборудование и технологии - предлагают более 10 самарских производителей.В рамках "Зеленой недели" пройдут семинары, конференции и Глобальный форум по вопросам сельского хозяйства, производства органических продуктов питания, климатических изменений. У представителей СО запланировано множество деловых встреч и переговоров с иностран. партнерами.По мнению Виктора Кудряшова, участие Самарской области в форуме такого уровня - прекрасная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал региона, установить новые бизнес-контакты, а значит увеличить объёмы экспорта, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО