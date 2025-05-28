В Октябрьском районе Самары без холодной воды остаются потребители 16 многоквартирных и 3 частных жилых домов

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Утром 28 мая в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм. по адресу: Самара, Октябрьский район, ул. Гастелло, 43А.

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 16 многоквартирных и 3 частных жилых домов (2035 человек, из них 583 ребенка, 26 маломобильных граждан), 1 социально-значимый объект (поликлиника).

Для обеспечения населения питьевой водой выставлено 2 бойлера объемом 5 кубических метра (ул. Стара-Загора, 21, ул. Санфирова, 99).

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 21:00 28 мая.

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