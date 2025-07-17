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В Тольятти для замены теплосети в Центральном районе города с 20 июля будет ограничено движение транспорта

17 июля 2025 21:08
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В Тольятти для замены теплосети в Центральном районе города с 20 июля будет ограничено движение транспорта

С 20 июля «Т Плюс» приступит к работам по замене теплосетей в Центральном районе Тольятти. Для проведения земляных работ до 26 июля будет сужена проезжая часть на участке по Молодёжному бульвару рядом с домом №29. Просим жителей учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты.

В границах улиц Победы, Гагарина, Ленина и Молодёжного бульвара «Т Плюс» уже заменила 45% теплосети. В общей сложности в 30-м квартале энергетики поэтапно обновят более 6 километров теплотрассы. В 2025 году это крупнейший участок реконструкции подземных коммуникаций в Самарской области.

До конца лета в Тольятти «Т Плюс» отремонтирует 15,5 километров теплосети на шести участках. Также будет обновлено порядка четырёх километров трубопроводов холодного водоснабжения. 

Теги: Т ПЛЮС

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