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В числе приоритетных направлений – теплосетевое хозяйство, которое в ускоренном темпе приводится в порядок.
В Самаре состоялся первый выездной штаб по подготовке города к зиме
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В Самаре состоялся первый выездной штаб по подготовке города к зиме

16 мая 2024 17:42
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В числе приоритетных направлений – теплосетевое хозяйство, которое в ускоренном темпе приводится в порядок.

В Самаре состоялся первый выездной штаб по подготовке города к зиме

В Самаре продолжается работа по улучшению коммунальной инфраструктуры. В числе приоритетных направлений – теплосетевое хозяйство, которое в ускоренном темпе приводится в порядок. Ежегодно обновляются трубопроводные трассы, изношенность которых приводила к утечкам. Таким образом, к концу 2023 года обновлено более 144,2 км тепловых сетей.

В текущем году работами охватят 24 объекта (общая протяженность составляет более 28 километров). Кроме того, в профильном департаменте Администрации Самары не исключают, что по итогам сезонных работ километраж теплосетей может увеличиться в случае появления необходимости оперативных перекладок на дополнительных участках.

В настоящее время завершена подготовка 19 объектов, расположенных в разных районах города. На 14 объектах уже приступили непосредственно к производственному циклу: на 11 из них ведутся земляные и строительно-монтажные работы, в том числе обустраивается основание. В ближайшие дни земляные работы планируются еще на 3 участках.  

Чтобы оценить степень исполнения контрактов, своевременно принять технические решения для предотвращения возможных сложностей, с которыми могут столкнуться подрядные организации при перекладке теплосетей, организован специальный выездной штаб.

В целом на проспекте Кирова работы по обустройству основания выполнены на 40%.

«После земляных работ приступим к выполнению других задач, в том числе сделаем армокаркас, далее зальем основание канала и только потом смонтируем  трубопроводы. На этом объекте диаметр трубопроводов составляет 800 миллиметров. Кроме того, возведем канал с гидроизоляцией. На завершающем этапе предусмотрена обратная засыпка и благоустройство территории. Работы выполняются при помощи техники каждый день, начиная с 07:00 до 19:00: на объекте полноповоротный экскаватор, 5-7 самосвалов, грузоподъемные автокраны на 25 тонн, КАМАЗы с КМУ – крано-манипуляторной установкой, фронтальные погрузчики. Трудятся 12 человек: разнорабочие, монтажники, сварщики. Планируем сдать объект в августе», – рассказал Ренат Гайсин, директор подрядной организации – ООО "АгроПродМонтаж" (выполняет работы по заказу АО «ПТС»).

В течение всего ремонтного периода потребители обеспечиваются коммунальными услугами согласно действующим нормам и правилам, для этого на всех участках монтируют временные трубопроводы. Среди таких объектов – и модернизируемая теплотрасса по улице Нагорной.

«Перед демонтажом старых труб на днях осуществим переключение на временное горячее водоснабжение. В целом работы на этом участке мы поделили на два этапа. Ориентировочно во второй половине июня закончим работу на участке, расположенном от улицы Ново-Вокзальной до детского сада №110. На следующем этапе работы выполним во второй половине августа. Здесь также уложим временные трубопроводы перед основной перекладкой. Общая протяженность всего объекта составляет более 600 погонных метров», – пояснил Леонид Селезнев, заместитель директора подрядной организации – ООО "ОВК".

Все теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики должны обновить до 1 сентября. Именно поэтому к таким объектам приступают в первую очередь.

 

Фото:    администрация Самары

 

Теги: Самара

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