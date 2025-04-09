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В российских регионах изменится оплата за вывоз мусора

9 апреля 2025 10:00
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В российских регионах изменится оплата за вывоз мусора

Плату за вывоз мусора в регионах планируется рассчитывать от площади квартиры, а не от числа проживающих, как это происходит сейчас. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.

По данным газеты, совещание провели еще в феврале, по его итогам регионам был поручено оценить рациональность перехода на новую систему расчета оплаты за вывоз мусора. Соответствующий отчет они должны предоставить до 29 апреля.

Сейчас регионы самостоятельно определяют систему оплаты за вывоз мусора. Но в основном показатель рассчитывается из числа прописанных на жилой площади граждан. В 15 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, жители платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров находится в их распоряжении. Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать субъекты РФ.

27 марта правительство сократило сроки заключения концессионных соглашений «на строительство комплексных объектов обращения с мусоросортировочными комплексами. В 19 регионах построят 36 объектов по обработке ТКО общей мощностью 5 млн тонн, утилизации — 2,1 млн тонн, размещению — 3,765 млн тонн, пишет Коммерсантъ.

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