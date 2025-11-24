Я нашел ошибку
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
В Госдуме заявили о провале мусорной реформы в России

24 ноября 2025 10:16
148
В Госдуме заявили о провале мусорной реформы в России

Принятие в первом чтении законопроекта о продлении работы временных свалок подтверждает провал мусорной реформы и отсутствие государственного подхода к проблеме. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, нужно создавать современную систему обращения с отходами на федеральном уровне, а не перекладывать задачи на граждан, регионы и посредников-регоператоров.

«Речь о так называемых временных полигонах, которые возникали до 2019 года, часто как незаконные, стихийные свалки, и которые планировалось закрыть или модернизировать еще к 2023 году. Но сроки продлили сначала до 2026-го, теперь до 2029-го. «Справедливая Россия» не поддержала законопроект, он лишь доказывает провал мусорной реформы, который для нас давно очевиден. Еще до старта реформы мы говорили, что масштабную госзадачу не решить поборами с граждан. Поборы ввели, создали сеть посредников-регоператоров, ведущих бурную и не всегда честную деятельность. А итог? Временные свалки становятся постоянными. Доля переработки отходов за годы реформы выросла с 7 лишь до 12%, хотя обещали 25%. Я говорил и повторю: мусорную реформу надо отправить на глубокую переработку, а регоператоров – на свалку истории», — заявил Миронов.

Парламентарий уверен: современная система обращения с отходами должна создаваться не за счет граждан, а государством на федеральном уровне.

«Мусорная реформа должна начинаться с того, что государство совместно с бизнесом создает инфраструктуру для раздельного сбора, сортировки, переработки отходов. А потом уже ставит вопрос о тарифах для населения. Хотя при грамотном подходе тарифы и не понадобятся. Лучшая мировая практика показывает, что отходы – это «золотая жила». Можно и нужно зарабатывать на их переработке, даже на экспорте за рубеж. Но для этого нужен системный государственный подход. А пока государство вешает эти задачи на граждан, регионы, посредников, вместо «золотых гор» мы получаем горы гниющего мусора и растущие тарифы. И принятый Госдумой законопроект не меняет, а только усугубляет ситуацию», — констатировал Миронов.

Законопроект о действии временных мусорных полигонов до 1 января 2029 года был принят в первом чтении 19 ноября. Авторы изменений в закон «Об отходах производства и потребления» — Брянская областная дума — обосновали продление сроков режимом контртеррористической операции. По их мнению, это затрудняет строительство мусорной инфраструктуры. Авторы также сослались на такие проблемы, как увеличение транспортных расходов, рост затрат на сортировку и переработку, повышение тарифов на услуги региональных операторов.

