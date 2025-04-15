Температурные испытания тепловых сетей Самарской ТЭЦ завершены. 

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15 апреля в 18:00 специалисты «Т Плюс» успешно завершили проверку технического состояния коммуникаций Промышленного, Кировского, Октябрьского и Советского районов областной столицы. Все управляющие компании, ограничившие горячее водоснабжение в домах с открытой схемой теплоснабжения, а также обслуживающие организации, самовольно отключившие отопление жилых домов, могут восстановить подачу теплоресурсов.

Обращаем внимание, что «Т Плюс» не ограничивала поставку тепла. В ходе температурных испытаний была смоделирована ситуация суровых морозов. Это позволило проверить, как надёжность тепломагистралей, так и готовность внутридомового оборудования к максимальным нагрузкам.

О несанкционированных действиях ряда управляющих компаний энергетики направили обращения в надзорные органы.