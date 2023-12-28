«Т Плюс» реализует проект «Быть энергетиком – престижно!» в Самарской области

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ПАО «Т Плюс» разместил фотографии энергетиков на билбордах на оживленных магистралях Самарской области. В общей сложности в проекте «Быть энергетиком – престижно!» принимают участие 17 городов страны, в числе которых Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань. Цель проекта – продемонстрировать старшеклассникам и учащимся профильных учебных заведений перспективы карьерного роста на предприятиях «Т Плюс» в регионе.

Каждый из героев проекта начал свой путь в отрасли с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем. В качестве примеров для будущих энергетиков стали главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Андрей Филиппов, заместитель главного инженера по генерации Кирилл Шевченко, начальник управления технической инспекции Инна Эльменкина и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

«Работать в энергетической отрасли всегда считалось престижным, а быть энергетиком - почетно и ответственно. С помощью данного проекта мы обращаем внимание молодежи, что при условии грамотного выполнения своих трудовых обязанностей и желании самосовершенствоваться в нашей компании можно реализовать свои профессиональные амбиции и сделать достойную карьеру», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.