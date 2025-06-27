«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения для 70 домов Новокуйбышевска

Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди обладателей медали - дети, с отличием освоившие программу среднего общего образования, дети участников СВО и те, кто получил наивысшие баллы по результатам ЕГЭ.
В Самаре состоялась торжественная церемония чествования 26 выпускников школ
56 регионов подали заявки на участие во втором конкурсе "Земля открытий".
Самарская область вошла в ТОП-10 Фестиваля «Земля открытий»
Самарцам напомнили, как важно уделять внимание защите кожи летом и не допустить онкозаболеваний.
На Некрасовском спуске набережной состоялась акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи
В настоящее время обвиняемой вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу дела. 
В Самарской области бывшая работница почты, присвоила почти 300 000 рублей, предназначенных к выплате гражданам
В процессе вручения удостоверений и после, в процессе общения Защитники озвучили новые предложения по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких, обсудили проблемные ситуации.
Участники спецоперации получили ключи от новых автомобилей и удостоверения ветеранов боевых действий
Тренировка была направлена на отработку плана эвакуации, взаимодействие персонала и оперативность реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
В тольяттинской горбольнице прошли учения по эвакуации при возникновении пожара
В Самаре ночью +13°С, +15°С, днем +19°С, +21°С.
28 июня в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +22°С
Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Ксении Кабачек
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения для 70 домов Новокуйбышевска

27 июня 2025 17:59
126
Здесь планируется обновить 838 метров трубопровода.

Специалисты «Т Плюс» проводят работы по модернизации тепловой сети по ул. Миронова в Новокуйбышевске. Здесь планируется обновить 838 метров трубопровода, что позволит повысить надёжность теплоснабжения для жителей 70 многоквартирных домов.

В связи с необходимостью проведения перекладки под проезжей частью с 22:00 27 июня до 04:00 30 июля здесь будет временно изменена схема автомобильного движения. В частности, на участке между ул. Гагарина и ул. Кирова будет полностью перекрыто дорожное движение, а также закрыт въезд во двор между домами №19 и №21 по ул. Миронова.

Также энергетики приступили к работам по ул. Островского на участке между ул. Пушкина и ул. Октябрьской. Здесь с 27 июня по 2 июля будет также перекрыто автомобильное движение.

Схемы дорожного движения утверждены администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт горожан ближайшей зимой. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» выполнит ремонт III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
25 июня 2025, 13:50
«Т Плюс» выполнит ремонт III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ
От нее горячая вода поступает жителям Кировского и Промышленного районов областной столицы. ЖКХ
427
«Т Плюс» активно сотрудничает с СамГТУ.
24 июня 2025, 18:23
Руководители «Т Плюс» приняли участие в защите дипломных проектов выпускников самарского Политеха
«Т Плюс» активно сотрудничает с СамГТУ. ЖКХ
504
Более 200 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета
24 июня 2025, 12:10
Более 200 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» передают показания приборов учёта с помощью личного кабинета
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что передать показания приборов учёта необходимо до 25 июня. ЖКХ
371

В центре внимания
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
228
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
222
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
1818
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
421
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
510
Весь список