«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения для 70 домов Новокуйбышевска

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Специалисты «Т Плюс» проводят работы по модернизации тепловой сети по ул. Миронова в Новокуйбышевске. Здесь планируется обновить 838 метров трубопровода, что позволит повысить надёжность теплоснабжения для жителей 70 многоквартирных домов.

В связи с необходимостью проведения перекладки под проезжей частью с 22:00 27 июня до 04:00 30 июля здесь будет временно изменена схема автомобильного движения. В частности, на участке между ул. Гагарина и ул. Кирова будет полностью перекрыто дорожное движение, а также закрыт въезд во двор между домами №19 и №21 по ул. Миронова.

Также энергетики приступили к работам по ул. Островского на участке между ул. Пушкина и ул. Октябрьской. Здесь с 27 июня по 2 июля будет также перекрыто автомобильное движение.

Схемы дорожного движения утверждены администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт горожан ближайшей зимой. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.