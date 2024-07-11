Я нашел ошибку
Главные новости:
Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе
Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка»
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета.
Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных «Жигулевская долина»
Более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур представили селекционеры вниманию участников полевого семинара.
Аграриев со всего региона собрал полевой семинар-совещание
Повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние, позитивно влияют на гормональный фон.
Психолог Самарской психиатрической больницы рассказала о роли положительных эмоций в укреплении организма
Катание на доске стоя с веслом является относительно безопасным видом активного отдыха, однако это не исключает непредвиденных ситуаций на воде, и даже травм.
МЧС СО: соблюдайте правила безопасности при занятии сапсерфингом
В учреждения первичного звена здравоохранения в этом году поставлены 8 новых стресс-систем для выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
В Самарской области пациентам проводят нагрузочные тесты для своевременной диагностики заболеваний сердца
Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года перешли на электронный вид платежных документов.
Свыше 96 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.86
-0.14
EUR 95.32
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Свыше 96 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» внесли вклад в сохранение природы

11 июля 2024 16:42
159
Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года перешли на электронный вид платежных документов.

Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс».

Таким образом, в регионе данным сервисом пользуются больше 96,5 тысяч клиентов компании. Отказ от бумажного носителя помогает сохранить природные ресурсы: каждый месяц только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.

«Внести свой вклад в сохранение природных ресурсов доступно каждому, достаточно сделать выбор в пользу квитанции в электронном виде. Этот вариант платежного документа в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по нему займет пару минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, а значит, доступ к ней есть в любой момент», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4.
09 июля 2024, 16:23
«ЭнергосбыТ Плюс» провел в Самаре рейд с судебными приставами 
В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4. ЖКХ
632
В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов.
09 июля 2024, 15:51
«Т Плюс» досрочно восстановила горячее водоснабжение в часть домов Куйбышевского района Самары
В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов. ЖКХ
633
Основной темой общения стали дистанционные сервисы компании.
05 июля 2024, 14:59
ЭнергосбыТ Плюс провел День клиента
Основной темой общения стали дистанционные сервисы компании. ЖКХ
654

В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
238
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
407
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
384
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
609
Вячеслав Федорищев: «Нам важно, чтобы у людей была достойная оплата труда».
9 июля 2024  19:02
Сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату: Самарская область и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве
2119
Весь список