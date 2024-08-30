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Сотрудники «ПТС» завершили демонтаж теплосети по ул. Красноармейской

30 августа 2024 16:51
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В настоящее время идет подготовка к монтажу нового трубопровода.

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили демонтаж участка теплосети под ул. Красноармейской в районе пересечения с ул. Куйбышева. В настоящее время идет подготовка к монтажу нового трубопровода.

Напомним, здесь был выявлен дефект на подземных коммуникациях. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью.

В этой связи продлено ограничение горячего водоснабжения для клиентов по адресам:

ул. Красноармейская, 1А; ул. Куйбышева, 96; ул. Куйбышева, 101 А; ул. Куйбышева, 102 / ул. Некрасовская, 24; ул. Куйбышева, 104; ул. Куйбышева, 105; ул. Куйбышева, 111; ул. Куйбышева, 112 Б; ул. Куйбышева, 116; ул. Куйбышева, 123; ул. Куйбышева, 124; ул. Куйбышева, 125; ул. Куйбышева, 128; ул. Куйбышева, 129; ул. Куйбышева, 131; ул. Куйбышева, 133; ул. Куйбышева, 135; ул. Куйбышева, 137; ул. Куйбышева, 153; ул. Куйбышева, 88; ул. Куйбышева, 90; ул. Куйбышева, 92; ул. Л. Толстого, 17; ул. Л. Толстого, 25; ул. Некрасовская, 19; ул. Некрасовская, 19а; ул. Некрасовская, 20; ул. Фрунзе, 112 А.

«К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и 4 единицы техники. Земляные работы и демонтаж выполнялись в круглосуточном режиме. В планах завершить основные сварочные работы и возобновить подачу горячей воды горожанам до конца выходных», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Руководство «ПТС» приносит извинения жителям города за временные неудобства!

Теги: Самара Т ПЛЮС

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