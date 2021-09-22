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Шестеро самарцев лишились своих автомобилей за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс»

22 сентября 2021 15:50
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В рамках акции «Внимание! Должник» энергетики совместно с приставами проводят рейды по неплательщикам Самары и Тольятти с конфискацией личного имущества.

С начала 2021 года специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели ряд рейдов по злостным должникам за тепло, в результате которых судебными приставами были конфискованы 6 автотранспортных средств.

На данный момент двое граждан – жителей Советского и Промышленного районов города – полностью погасили просроченную задолженность в размере порядка 100 тысяч рублей и вернули свои машины.

В рамках акции «Внимание! Должник» энергетики совместно с судебными приставами проводят рейды по неплательщикам Самары и Тольятти с конфискацией личного имущества. Забывчивым клиентам, часть из которых имеют задолженность даже за потребление тепловой энергии прошлой зимой, дается 5 дней на урегулирование взаимоотношений с поставщиком тепла. В противном случае автомобили выставляются на торги в счет оплаты долга.

«Мы призываем клиентов компании своевременно и в полном размере оплачивать тепловую энергию. Это позволит исключить возможность визита судебных приставов и конфискации личного авто», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

По состоянию на 22 сентября, общая задолженность клиентов – физических лиц перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию достигает 1,8 млрд рублей. При этом горожане, не оплачивавшие услуги энергетиков от 3 до 6 месяцев, накопили долг в размере около 340 млн рублей. Следует отметить, что рейды с судебными приставами проводятся среди должников, не оплативших тепло за 2 и более месяцев.

 

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