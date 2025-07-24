Самарцы получат квитанции за воду нового формата с уникальным лицевым счётом

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С августа 2025 года в Самаре квитанции за воду и канализацию изменят свой внешний вид, поскольку «РКС-Самара» внедряет новую программную систему. Каждому потребителю будет назначен индивидуальный номер лицевого счета, который будет указан в верхнем левом углу платежки. Оплата должна производиться исключительно по этим обновленным счетам, старые счета больше не будут действительны. Автоматически настроенные платежи будут автоматически перенесены в новую систему, а штрих-коды будут обновлены.

Онлайн-кабинет пользователя также подвергнется изменениям, телеграм-бот будет переименован в «РКС-Помощник», а мобильное приложение получит обновление. В случае каких-либо вопросов рекомендуется обращаться в онлайн-приемную или звонить на телефон горячей линии, пишет КП-Самара.