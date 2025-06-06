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«РКС-Самара» обновляют коммуникации на ул. Дачной

6 июня 2025 15:35
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Сейчас ведётся перекладка участка диаметром 600 мм. До конца июля планируется заменить ещё два трубопровода по 1000 мм на соседнем участке, длиной около 400 метров.

Специалисты «РКС-Самара» обновляют городские водоводы на ул. Дачной, участок от ул. Коммунистической до ул. Пензенской. Сейчас ведётся перекладка участка диаметром 600 мм. До конца июля планируется заменить ещё два трубопровода по 1000 мм на соседнем участке, длиной около 400 метров.

Роль этих водных «артерий» в водоснабжении города чрезвычайно важна, поэтому отключение идет поочередно, обеспечивая страховку на случай непредвиденных ситуаций. Работы согласованы с планами городской администрации по обновлению и строительству дорожных магистралей.

Поэтапная модернизация двух водоводов, диаметром 1000 мм и 600 мм, на ул. Дачной началась в 2024 году. Была выполнена перекладка двух отрезков по 350 м каждый на участке от пр. Карла Маркса до Коммунистической. Технологические условия не позволяли отключить водоснабжение линии: от неё запитаны жилые дома и Привокзальная отопительная котельная. Поэтому на время перекладки первого участка в 2024 году специалисты «РКС-Самара» смонтировали байпасный (обводной) участок, по которому осуществлялось водоснабжение. Затем работу водоводов восстановили в штатном режиме.

«Все обновления направлены на развитие централизованной системы водоснабжения, повышение её надёжности и бесперебойности. Ведём постоянный контроль на всех этапах», - отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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