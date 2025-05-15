Почти 8 миллиардов рублей будет инвестировано в сферу ЖКХ Самарской области

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В российских регионах начата большая работа для решения проблем в отрасли ЖКХ –модернизация коммунальной инфраструктуры. В Самарской области общий объем инвестиций в модернизацию ЖКХ в 2025 – 2027 годы составит 7,94 млрд рублей, из них 4,2 млрд – это федеральные средства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что с 2025 по 2030 год нужно построить и модернизировать более 50 тыс. км инженерных сетей, не менее 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Это улучшит качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян. Он рассказал, что к 2030 году планируется ежегодно менять не менее 2,5% сетей, к 2035 году этот показатель должен составить не менее 5%.