На объектах перекладки теплосетей «Т Плюс» прошло выездное совещание

206

На самарских объектах плановых перекладок тепловых сетей «Т Плюс» прошло выездное совещание по подготовке к зиме. Ход работ оценили глава Самары Елена Лапушкина, директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, главы внутригородских районов, представители коммунальных и подрядных организаций.

Участники выезда посетили пять объектов перекладки теплосетевых коммуникаций в Железнодорожном, Советском и Промышленном районах города. На всех участках строительно-монтажные работы находятся на завершающем этапе. В планах теплоэнергетиков завершить сборку технологических схем и обеспечить подключение новых трубопроводов до конца сентября. Следом будет произведено восстановление благоустройства после реконструкции.

«При перекладке мы применяем трубопроводы заводского изготовления в ППУ-изоляции. Это позволяет нам сокращать сроки производства работ, исключив этап нанесения изоляции. Наша задача четко состыковать трубы, обеспечить герметизацию сварных стыков и ввести участки теплосети в работу. Все это мы завершим до конца текущего месяца, обеспечив готовность системы централизованного теплоснабжения к несению повышенных нагрузок осенне-зимнего максимума», - отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Напомним, что этим летом энергетики выполнят плановую перекладку на 24 объектах в областной столице. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.