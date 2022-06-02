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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за май

2 июня 2022 13:07
84
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции за май

Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии, потребленной в мае 2022 года. Максимально оперативно узнать свое начисление за минувший месяц и оплатить горячую воду можно с помощью дистанционных сервисов энергокомпании.

В частности, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оформить подписку на электронную квитанцию. На сегодняшний день порядка 16 тысяч клиентов энергокомпании в Самарской области отказались от бумажных квитанций. Теперь они получают электронную версию платежных документов, находясь на даче или в другом городе, и сразу же производят оплату услуги.

«Призываю клиентов компании пользоваться нашими дистанционными сервисами для своего удобства и безопасности. Кроме того, отказ от бумажных платежных документов – это забота об экологии», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напоминаем, что произвести оплату тепловой энергии можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/pay/ или в Личном кабинете клиента.

Теги: Т ПЛЮС

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